Goldman Sachs taglia stime di crescita PIL USA per variante Delta

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha abbassato la stima della crescita economica degli Stati Uniti nel terzo trimestre al 5,5% dal 9% a causa dell'impatto della variante Delta del coronavirus. La banca statunitense vede ora il prodotto interno lordo (PIL) annuale aumentare del 6%, da una precedente previsione del 6,4%, anche grazie a una revisione al rialzo (al 6,5% dal 5,5%) del quarto trimestre, quando gli impatti della variante più contagiosa si attenueranno.



Questo valore è inferiore al consensus del 6,2%, secondo dati Bloomberg. Allo stesso tempo, Goldman Sachs ha leggermente aumentato le sue previsioni per il 2022 al 4,5% dal 4,4%.



"L'impatto della variante Delta sulla crescita e l'inflazione si sta rivelando un po' maggiore di quanto ci aspettassimo - hanno scritto gli economisti della banca statunitense in una nota ai clienti - È probabile anche che la variante Delta e altre interruzioni aumenteranno ulteriormente i prezzi dei beni durevoli con limitazioni all'offerta fino alla fine dell'anno".



"È probabile che la spesa per ristoranti, viaggi e altri servizi diminuirà ad agosto, anche se prevediamo che il calo sarà modesto e breve", hanno aggiunto gli economisti, sottolineando anche che le interruzioni delle catene di approvvigionamento globali si stanno rivelando più lunghe del previsto.