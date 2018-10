Goldman Sachs, nel terzo trimestre utili che battono le attese

(Teleborsa) - Utili sopra le attese per Goldman Sachs. Il colosso bancario statunitense nel terzo trimestre ha riportato un risultato netto pari a 2,52 miliardi di dollari. L'utile per azione (EPS) è stato di 6,28 dollari rispetto ai 5,02 dollari dello stesso trimestre del 2017 e dei 5,98 dollari del secondo trimestre del 2018. I ricavi si attestano a 8,65 miliardi.



"Abbiamo conseguito solidi risultati nel terzo trimestre grazie ai contributi del nostro franchising e di clienti diversificati. L'utile per azione da inizio anno è il più alto mai raggiunto nella nostra storia". E' stato questo il commento di David M. Solomon, Chief Executive Officer di Goldman Sachs. Alla borsa di New York il titolo sale dell'1,08% © RIPRODUZIONE RISERVATA