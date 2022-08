Goldman Sachs: economia USA in "sana decelerazione", non in recessione

(Teleborsa) - I policymaker dovrebbero interpretare i singoli dati macroeconomici in uscita con un po' di cautela, ma l'attuale quadro indica che l'economia statunitense "sta attraversando una sana decelerazione, non una recessione". Lo afferma Goldman Sachs, aggiungendo che la maggior parte degli indicatori che il National Bureau of Economic Research utilizza per determinare se l'economia è in recessione suggeriscono comunque che l'attività economica è in espansione.

In un nuovo report sul tema, gli analisti della banca d'affari ricordano che i funzionari della FED hanno segnalato il desiderio di rallentare il ritmo dell'inasprimento durante la riunione di luglio, in parte per ridurre il rischio di limitare inavvertitamente troppo l'attività e spingere l'economia in una recessione.

Sottolineano che il pieno impatto dei rialzi dei tassi si fa sentire con un ritardo, i dati economici vengono rilasciati con un ulteriore ritardo e l'economia a volte rallenta troppo bruscamente all'inizio delle recessioni perché i responsabili politici possano tracciare con precisione condizioni attuali. "Una preoccupazione particolare è che i dati economici in tempo reale potrebbero sottovalutare la velocità con cui l'attività sta rallentando all'inizio di una recessione", afferma Goldman Sachs, che ha analizzato il passato per cercare traccia di questi fenomeni.

"Riteniamo che le stime iniziali di salari, occupazione delle famiglie e crescita dei consumi all'inizio della recessione tendano a essere riviste al ribasso - si legge nello studio - Mentre le revisioni ai libri paga e alla crescita dell'occupazione delle famiglie sono piccole, equivalenti a circa -30.000 posti di lavoro al mese, la revisione media della crescita del PCE reale annualizzata a tre mesi è più ampia, a circa -1 punto percentuale al mese. Troviamo che la crescita del PIL e la produzione industriale non sono in media riviste in modo significativo".