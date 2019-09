Goldman Sachs abbassa il target price su Apple

(Teleborsa) - Non è bastata la presentazione del nuovo iPhone 11 a far cambiare idea agli analisti di Goldman Sachs su Apple che hanno comunque deciso, dopo l'evento, di abbassare il proprio giudizio sulla società di Tim Cook.



La banca d'affari più grande del mondo ha infatti modificato il suo target Price sulla Compagnia di Cupertino a 165 dollari dai precedenti 187, citando tra le cause di tale scelta le preoccupazioni che la prova gratuita di Apple TV +, prevista con il lancio, potrebbe danneggiare i prezzi di vendita medi.



Al momento, nel Premarket di Wall Street, il titolo di Apple segna un calo dell'1,53%



