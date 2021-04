9 Aprile 2021

(Teleborsa) - Il governo riprende in mano il tema Golden Power e si avvia ad una nuova estensione, includendo sotto l'ombrello di protezione altri settori, come quello dei semiconduttori, che appare sempre più strategico per la nostra economia.

Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha annunciato la possibile estensione dell'ambito di i applicazione della normativa golden power anche a "filiere che allo stato ne sono escluse e che rivestono invece un evidente rilievo nell'assetto economico nazionale".

Una necessità emersa soprattutto in relazione ad alcuni specifici settori strategici, come quello dell'automotive e della siderurgia, per il loro carattere strategico e perché sono particolarmente esposti alla concorrenza cinese.

"Su Golden power sono d'accordo con Giorgetti: è uno strumento che il Governo ha per evitare la cessione di asset strategici a potenze straniere", ha confermato il Premier Mario Draghi in conferenza stampa, aggiungendo che "va utilizzato quando è necessario e nelle ipotesi previste dalla legge".

Il capo del governo ha citato anche il caso più recente, che ha riguardato il blocco della vendita di una società italiana di semiconduttori ad una società cinese, ed ha ricordato che la carenza di semiconduttori ha costretto molti costruttori di auto a rallentare la produzione lo scorso anno, "quindi è diventato un settore strategico".