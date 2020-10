GO internet, sottoscritto contratto preliminare per acquisto X-Stream

(Teleborsa) - GO internet ha sottoscritto, con i soci della società X-Stream, il contratto preliminare per l'acquisizione del 100% del capitale della stessa.



Il contratto preliminare siglato declina e dettaglia gli accordi regolati dall'accordo vincolante siglato tra GO internet e i Soci Venditori in data 6 agosto 2020.



E' previsto che il closing dell'operazione, al verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel contratto preliminare, avvenga entro il corrente mese di ottobre 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA