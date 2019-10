GME, prezzo unico nazionale settembre: +3,3%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A settembre il, pari a 51,18 euro/MWh ha segnato un rialzo mensile di 1,63 euro a MWh, connesso alla fisiologica ripresa degli acquisti dopo la pausa estiva, concentrata al Nord, e alla lieve risalita del costo del gas al PSV dai livelli minimi di agosto.È quanto emerge dalla newsletter mensile del, in cui sottolinea che proprio la netta discesa del gas rispetto a settembre 2018 (-56%) ha invece trainato la consistente riduzione annuale del Pun (-25,14 euro a MWh, -32,9%), rafforzando la tendenza in atto da maggio.In termini diaumenta l'energia elettrica scambiata nel Sistema Italia, pari a 24,6 TWh (+1,5% sul 2018), in corrispondenza di ridotti volumi transitati nella Borsa elettrica, pari a 16,8 TWh (-0,8%). In virtù di tali dinamiche lasi porta al 68,1%, ai minimi da gennaio 2016, risultando inferiore di 2,2 punti percentuali sul 2018 e di 1,6 punti percentuali su agosto.