GME, prezzo unico nazionale dell'elettricità ai minimi da luglio

(Teleborsa) - A febbraio, pari a, rafforzando il trend al ribasso dell'ultimo trimestre 2018, interrotto a gennaio, e allineandosi al livello di un anno fa (-14,8% su gennaio, +1,2% sul 2018). È quantoSu base mensile il calo delle quotazioni è dovuto all'accresciuta disponibilità delle rinnovabili, che vedono prezzi più bassi (+1.300/+1.800), e al deciso incremento dell'energia importata (+1.600 MWh circa).Il calo mensile del PUN ha così attenuato, insieme ai minori acquisti, gli effetti rialzisti dovuti dalla riduzione dell'offerta termica ed estera più competitiva. A fronte di una flessione annua dei volumi contrattati nel MGP (23,6 TWh, -1,9%), si registra un aumento delle quantità contrattate in borsa e, con esse, della liquidità del mercato (76,6%, +5,5 punti percentuali), salita ai massimi da metà 2013.Per quanto riguarda le fonti energetiche, la(-7,6%), tra cui il carbone (-38,4%) che al Centro Sud tocca il minimo, e la crescita generalizzata delle fonti rinnovabili (+17,2%).La quota delle vendite daguadagna oltre 5 punti percentuali, salendo al 35,9% e portando alla riduzione delle fonti tradizionali, in particolare del carbone (-3,5 p.p.)In particolare si segnala l'eolico che registra il livello più alto di sempre (oltre 3.200 MWh, +40,5%), in crescita al Centro-Sud e Sardegna.