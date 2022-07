GM, vendite in calo. 95.000 veicoli in attesa di nuovi pezzi

Venerdì 1 Luglio 2022, 18:00







(Teleborsa) - La casa automobilistica General Motors ha venduto 582.401 veicoli negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2022, in diminuzione del 15% anno su anno. Nonostante ciò, la società ha aumentato le vendite e la quota di mercato in sequenza per il terzo trimestre consecutivo.



GM ha concluso il mese con 247.839 veicoli nell'inventario dei concessionari, comprese le unità in transito verso i concessionari. Tuttavia, i volumi all'ingrosso di veicoli sono stati influenzati dalla carenza di forniture di semiconduttori e da altre interruzioni della catena di approvvigionamento, principalmente a giugno.



Di conseguenza, GM avrà circa 95.000 veicoli senza determinati componenti nell'inventario aziendale fino al loro completamento e riconoscerà i ricavi quando saranno venduti ai concessionari, cosa che dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2022. L'impatto di questi eventi non dovrebbe avere un impatto sulla guidance sugli utili per l'intero anno, sottolinea la società.



Nel 2021, per la prima volta dal 1931, General Motors non è stata la casa automobilistica che ha venduto più veicoli nella nazione, superata dalla giapponese Toyota.