GM, utili e fatturato 3° trimestre superano attese

(Teleborsa) - Risultati trimestrali oltre le attese per General Motors, che annuncia per il terzo trimestre un utile netto di 2,35 miliardi di dollari, in calo del 7% rispetto al 2018, con un EPS di 1,60 dollari superiore agli 1,31 USD attesi dal mercato.



Anche il fatturato, pur scendendo dell'1% a 35,47 miliardi, si rivela superiore al consensus di 33,82 miliardi.



GM ha reso noti gli impatti del maxi sciopero di 40 giorni, il più lungo dal 1970, terminato nei giorni scorsi, che ha ridotto l'utile del trimestre di 1 miliardo di dollari, pari a 52 cent ad azione. Per l'intero 2019, l'impatto dello sciopero dovrebbe aggirarsi sui 3,8 miliardi, 2 dollari ad azione.



Il titolo GM oggi festeggia al Nyse dove mostra un guadagno del 4,49%





