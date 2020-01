Gm investirà 2,2 miliardi per auto elettriche e autonome

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con unSecondo quanto scrive il Detroit News, si tratta di un passaggio fondamentale per, zero-congestione e zero-incidenti con flotte di veicoli elettrici e autonomi".L'impianto sarà così, il van elettrico e a guida autonoma, nato dalla collaborazione con Honda Motor Co e presentato la scorsa settimana a San Francisco.A confermare l'entità dell'investimento per l'impianto è stato, vice presidente esecutivo della produzione globale per GM: in una lettera a dipendenti di Detroit-Hamtramck, citata dal Detroit News, ha specificato che lo scopo è arrivare a una prima che venisse trovato una soluzione durante le trattative, definite "tese" dal giornale americano, nel corso di unoLa, come ha precisato Johnson nella lettera, mentre ancora non è stata confermata la data per il Cruise Origine: indiscrezioni di stampa indicano che dovrebbe comunque essere entro il 2021.