GM conferma guidance dopo 3° trim con utile in crescita

(Teleborsa) - General Motors, azienda statunitense produttrice di autoveicoli, ha registrato undelattribuibile agli azionisti di 3,3 miliardi di dollari (2,4 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2021) e undi 4,3 miliardi di dollari (2,9 miliardi di dollari un anno fa) guidato da unrecord di 41,9 miliardi di dollari (+15,1 miliardi di dollari rispetto a 12 mesi fa). Ilè sceso al 7,9%, dal 9,0% del 2021.L'è stato di 2,25 dollari. Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,88 dollari su ricavi per 42,2 miliardi di dollari."Durante il terzo trimestre, GM ha ottenuto, inclusi ricavi record del terzo trimestre e margini rettificati per l'EBIT a due cifre", ha commentato la"Manteniamo i nostri impegni e affermiamo la nostra guidance per l'intero anno nonostante un ambiente difficile, perchéper i prodotti GM e stiamo gestendo attivamente i venti contrari che dobbiamo affrontare", ha aggiunto.GM ha. GM si aspetta un utile netto tra 9,6 miliardi e 11,2 miliardi di dollari e un EBIT rettificato tra 13,0 miliardi e 15,0 miliardi di dollari . L'EPS per l'intero anno è atteso tra 5,76 e 6,76 dollari e l'EPS diluito rettificato tra 6,50 e 7,50 dollari.