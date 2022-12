Global minimum tax, accordo Ue su aliquota fiscale minima effettiva per le multinazionali

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio europeo allaparte di un più ampio disegno di riassetto delle regole fiscali tra i Paesi dell'L'intesa sullaè arrivata, dopo mesi di stallo fatti di veti e ricatti, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre insieme all'ok da tutti i 27 dell'Ue ai 18 miliardi di aiuti all'Ucraina per il 2023, al Pnrr ungherese e al congelamento (con piccolo sconto) dei fondi Ue a Budapest per le mancate riforme sullo stato di diritto.Nel dettaglio lamira a fermare la corsa al ribasso tra Stati sulle aliquote fiscali per attrarre nei diversi territori le big corporation. Secondo il riassetto gli utili dei grandi gruppi, multinazionali o società con un fatturato annuo oltre i 750 milioni di euro saranno tassati comunque almeno per il 15%.Nel disegno Ocse la riforma verrà integrata poi con un, basato su una convenzione multilaterale, per far pagare alle big tech le imposte sugli utili nei territori in cui sono stati effettivamente generati. In base a una stima dell'Osservatorio fiscale europeo la global minimum tax porterebbe ulteriori entrate fiscali nell'Ue per 83,3 miliardi di euro, 3,1 dei quali per l'Italia (lo studio è del 2021 su dati 2017)."Questo accordo sulla tassazione minima delle società è una vittoria per l'equità, una vittoria per la diplomazia e una vittoria per il multilateralismo – ha commentato il–. Dobbiamo ora concentrare i nostri sforzi per portare a termine le discussioni sull'altro pilastro dell'accordo globale, che si concentra sulla tassazione dei maggiori gruppi multinazionali, e portarlo nel diritto dell'Ue".Laha così salutato con soddisfazione l'intesa ricordando che è già stata concordata a livello globale da 137 Paesi, oltre a segnalare che la direttiva garantisce anche una tassazione effettiva quando la casa madre sia basata al di fuori dell'Ue in un Paese a fiscalità ridotta. Le nuove norme andranno ora adottate dai 27 Paesi dell'Ue entro fine 2023.