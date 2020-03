Gli USA chiedono ai media di Stato cinesi di tagliare lo staff del 40%

(Teleborsa) - L'amministrazione Trump ha chiesto ai media di Stato cinesi di tagliare lo staff presente negli USA del 40%. Lo riportano diversi organi di stampa USA che citano fonti del Dipartimento di Stato.



Secondo quanto indicato, i media interessati hanno tempo fino al 13 marzo per ridurre a complessivi 100 dagli attuali 160 i loro dipendenti. L'ordine riguarda Xinhua, China Global Television Network, China Radio International e China Daily Distribution.

"Speriamo che questa azione spinga Pechino ad adottare un approccio più equo e reciproco nei confronti degli Stati Uniti e di altri giornali stranieri in Cina", ha affermato in una nota il Segretario di Stato Mike Pompeo, specificando che "non si tratta di espulsioni".