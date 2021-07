Gli ottanta giorni di ITA

Lunedì 26 Luglio 2021, 08:00

(Teleborsa) - Ottanta giorni a disposizione di Italia Trasporto Aereo per partire con il piede giusto alla data del 15 ottobre 2021. I 52 aeromobili con cui inizierà il nuovo corso saranno quasi interamente scelti tra quelli facenti parte della flotta Alitalia e dunque appartenenti al ramo aviation oggetto di rivendita.

Si tratterà di macchine Airbus, su cui i piloti sono abilitati, ma la vera strategia di ITA prevede la dotazione di velivoli di ultima generazione per garantire efficienza e risparmio nella gestione operativa. Ne è stata programmata l'acquisizione nell'arco di quattro anni e, a partire dall'estate 2022 e saranno complessivamente 81 sul totale di 105 a regime nel 2025.

Prevista una spesa di oltre 5 miliardi e le trattative riguardano anche Boeing, che sarebbe pronta ad applicare super sconti ed a garantire l'addestramento dei piloti per il passaggio alle loro macchine.

A favore dell'industria di Tolosa giocano il tempo e la capacità di garantire la disponibilità degli aeromobili nelle configurazioni richieste. Prima di tutto, però, ITA deve assicurarsi il marchio Alitalia, per il quale si sta redigendo il relativo bando di gara a cui possono concorrere le sole compagnie aeree partendo da una base di 150 milioni di euro. Cifra minima indicata dal commissario Giuseppe Leogrande. E non è esclusa, in tal senso, un'azione di disturbo. ITA ha necessità di acquisire il marchio, quantunque tenuta a garantire discontinuità territoriale. In gioco ci sono pure gli slot, il 15% di quelli che Alitalia possiede a Linate e il 57% di quelli di Fiumicino.