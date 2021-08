Glencore acquisisce quota in Britishvolt e assicura forniture di cobalto

1 Minuto di Lettura

Martedì 17 Agosto 2021, 12:15







(Teleborsa) - Glencore - società anglo-svizzera e una delle più grandi al mondo nel settore minerario - ha acquisito una partecipazione in Britishvolt (la cui entità non è stata resa nota), consentendo al produttore di batterie del Regno Unito di poter contare su forniture a lungo termine di cobalto, materiale chiave per la propulsione dei veicoli green. "Assicurandosi uno degli ingredienti chiave delle batterie, Britishvolt sta riducendo notevolmente il suo rischio di business, ottenendo una sicurezza di approvvigionamento a lungo termine in tutta la sua attività", sottolinea una nota del gruppo.



"Il nostro impegno a supportare i nostri partner nel soddisfare i loro requisiti per gli ingredienti essenziali delle batterie è fondamentale per sostenere accordi di fornitura a lungo termine - ha commentato David Brocas, Head Cobalt Trader presso Glencore - Con l'accelerazione della mobilità green e della transizione energetica, aumenterà anche la domanda futura di metalli per batterie come cobalto, rame e nichel".



Glencore registra una flessione dello 0,55% sulla Borsa di Londra, che rispetto alla vigilia si attesta a 327,9. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 325,7 e successiva a quota 323,6. Resistenza a 329,5.