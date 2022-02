Glass to Power, su Euronext Access+ Paris dal 16 febbraio

(Teleborsa) - Glass to Power, azienda italiana attiva nel settore dei sistemi BIPV (Building Integrated PhotoVoltaic) e che produce vetrate isolanti fotovoltaiche trasparenti, sbarcherà il 16 febbraio 2022 su Euronext Access + Paris tramite direct listing. Questa procedura prevede che una società non emetta nuove azioni, ma si limiti ad offrire agli investitori il suo stock privato, e infatti Glass to Power sottolinea che "non ci saranno offerte pubbliche o private placement delle azioni di G2P nel listing". Con la quotazione a Parigi, Glass to Power intende aumentare la visibilità della sua tecnologia brevettata e del suo vetro isolante trasparente fotovoltaico in Europa.

L'azienda sbarcherà sulla piazza parigina con un prezzo di collocamento di 48 euro e una capitalizzazione di mercato di 25.382.976 euro. Lo sponsor della quotazione è Pairstech Capital Management LLP. Glass to Power è una startup innovativa nata nel 2016 come Spin-off dell'Università di Milano Bicocca ed è riuscita in pochi anni a trasformare un brevetto in un prodotto certificato e ad alta tecnologia. La società crede che "la natura innovativa e dirompente delle tecnologie di Glass to Power consentiranno ai prodotti di superare la concorrenza a bassa tecnologia nel mercato, direttamente o tramite partner di prodotto" e punta a eseguire uno "scale-up di produzione per far fronte alla domanda di prodotti prevista per gli esercizi finanziari 2023 e 2024".