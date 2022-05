Glass To Power, AD e CFO rimettono deleghe

Mercoledì 25 Maggio 2022, 12:45







(Teleborsa) - Glass to Power ha comunicato che, nell'ambito del CdA del 13 aprile scorso, l'amministratore delegato Emilio Sassone Corsi ha rassegnato le proprie dimissioni da tutte le cariche in seno al CdA e il CFO Guido Massari ha rimesso le proprie deleghe al consiglio. Lo si legge in una nota dell'azienda italiana attiva nel settore dei sistemi BIPV (Building Integrated PhotoVoltaic) e che produce vetrate isolanti fotovoltaiche trasparenti, quotata da febbraio 2022 su Euronext Access + Paris.



Nell'ambito della medesima riunione il consiglio ha nominato amministratore delegato, fino a revoca o dimissioni, il presidente del consiglio di amministrazione, Francesco Meinardi.









(Foto: © rawpixel)