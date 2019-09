Glamour, giro d'affari in crescita per il tour operator nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la crescita di Glamour, tour operator viareggino nato nel 1992 che propone viaggi su misura in tutto il mondo. Nei primi 9 mesi di quest’anno il fatturato è salito del 30% a circa 20 milioni di euro e la società conta di chiudere il 2019 con un incremento del 35% grazie alle vendite legate alle festività natalizie (già nel 2018 aveva registrato un +35% rispetto al 2017). I dipendenti sono saliti a quota 60 dipendenti, 10 in più solo nell’ultimo anno.«Statistiche e numeri parlano chiaro in questi anni abbiamo avuto una crescita esponenziale per quanto riguarda il nostro volume d’affari», afferma il numero uno del gruppo Luca Buonpensiere. «Ho sempre investito sulle persone e non sui software - prosegue - le relazioni umane sono sempre state un principio fondamentale e imprescindibile. I rapporti umani premiano sicuramente più anche del software più sofisticato».