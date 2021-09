Givenchy e Thélios, partnership strategica per collezioni occhiali

1 Minuto di Lettura

Lunedì 20 Settembre 2021, 11:00







(Teleborsa) - L'azienda francese Givenchy e Thélios, la realtà specializzata nel settore eyewear del gruppo LVMH, hanno annunciato un accordo esclusivo per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione globale delle collezioni di occhiali Givenchy a partire dal primo gennaio 2022. "L'unione tra l'identità unica del brand Givenchy e il noto savoir-faire di Thélios nel settore dell'occhialeria di lusso, darà vita a una partnership strategica a lungo termine che permetterà di ampliare l'offerta eyewear della Maison", si legge in una nota.



"Siamo lieti di collaborare con Thélios, un'azienda che sta definendo nuovi standard nel settore degli occhiali grazie alla sua creatività, all'artigianalità italiana e alla rete di distribuzione selettiva - ha commentato Renaud de Lesquen, CEO di Givenchy - Insieme potremo sviluppare collezioni eccezionali e ricche di emozione, che permetteranno a Givenchy di esprimersi al meglio in questa categoria di prodotti".



"Givenchy è la quintessenza dell'eleganza parigina contemporanea - ha affermato Sara Osculati, Chief Brand e Product Officer di Thélios - Siamo orgogliosi di accogliere Givenchy e Matthew M. Williams nel nostro portfolio di Maison del Gruppo LVMH e non vediamo l'ora di raggiungere grandi risultati insieme".