Giù Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) -. con le preoccupazioni degli investitori per il dilagare dellaSul mercato Forex, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,181. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.899,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,39%.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +132 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%.in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,70%. Fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,37%. Parigi scende dell'1,47%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,98%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 20.473 punti.Si distingue a Piazza Affari il settore alimentare ed esibisce un +0,45% sul precedente.Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti chimico (-2,47%), immobiliare (-1,86%) e beni industriali (-1,65%).Inwit, che mette a segno un +1,41%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.I più forti ribassi, invece, si verificano su Pirelli, che continua la seduta con -4,54%.CNH Industrial scende del 2,60%.In caduta libera Leonardo, che affonda del 2,42%.Pesante Prysmian, che segna una discesa di ben -2,36 punti percentuali.Tra i, Banca Popolare di Sondrio (+2,53%), Credito Valtellinese (+2,16%), Italmobiliare (+1,27%) e Tinexta (+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su El.En, che ottiene -6,80%.Seduta drammatica per GVS, che crolla del 3,45%.Sensibili perdite per Acea, in calo del 2,62%.In apnea FILA, che arretra del 2,42%.