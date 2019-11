Giù Piazza Affari e le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con gli investitori in attesa di un accordo temporaneo fra USA e Cina sui dazi.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,105. Poco mosso l'Oro a quota 1.468,3 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 56,62 dollari per barile, con un calo dello 0,93%.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +144 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,19%.contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,36%. Sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,35%. Deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia., che scambia con un calo dello 0,58% sul FTSE MIB.In luce sul listino milanese i comparti telecomunicazioni (+0,80%), vendite al dettaglio (+0,47%) e beni per la casa (+0,41%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti bancario (-1,36%), tecnologia (-1,25%) e materie prime (-1,19%).Tra idi Milano, in evidenza Telecom Italia (+1,73%) all'indomani della trimestrale che ha evidenziato un debito in riduzione. Bene inoltre Hera (+1,11%), Terna (+0,96%) e BPER (+0,87%).Giù, invece, Diasorin, che continua la seduta con -2,02%. Deboli le banche.del FTSE MidCap, Cementir Holding (+3,17%), Salini Impregilo (+1,61%), Brunello Cucinelli (+1,60%) e Piaggio (+1,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri, che prosegue le contrattazioni a -5,90%.Tonfo di doValue, che mostra una caduta del 3,94%.Lettera su Banca Popolare di Sondrio, che registra un importante calo del 2,90%.Affonda Mutuionline, con un ribasso del 2,65%.