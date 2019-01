Giù Piazza Affari con le banche, tiene l'industria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari che risente della frenata dei titoli bancari, dopo l'invito della BCE, a tutte le banche, di svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati (NPL).A fare da assist agli altri mercati del Vecchio Continente contribuiscono le aspettative dicinese. A ciò si aggiunge l'ottimismo per gli, dopo le parole positive del, sui colloqui in corso tra le due maggiori economie.L'attenzione degli investitori si focalizzerà oggi sulsulla Brexit. La Camera dei comuni dovrà esprimersi se approvare o respingere l'accordo negoziato dal premier inglese Theresa May sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,25%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,97%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +267 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,82%.guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,32%. Piccoli passi in avanti per Londra, +0,30%. Positiva anche Parigi +0,35%., con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,22%.Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+2,41%), automotive (+1,09%) e viaggi e intrattenimento (+0,76%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto bancario, che riporta una flessione di -2,28%.Tra idi Milano, in evidenza STMicroelectronics (+2,80%) ed il settore automotive sulle attese di nuove misure a sostegno della Cina: CNH Industrial (+2,03%), Ferrari (+1,89%) e Juventus (+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche: UBI Banca, prosegue le contrattazioni a -6,72%. Pessima performance per Banco BPM, che registra un ribasso del 6,05%. Sessione nera per BPER, che lascia sul tappeto una perdita del 4,45%. In caduta libera Unicredit, che affonda del 2,89%.del FTSE MidCap, Reply (+2,77%), Aquafil (+1,98%), doBank (+1,55%) e Rai Way (+1,52%). Giù, invece, Salini Impregilo -4,57% e Banca MPS -2,81.