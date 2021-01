© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La borsa di, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Sul sentiment degli investitori tornano per il continuo aumento di casi di coronavirus nel mondo. Il, mentre nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha annunciato il terzo lockdown nazionale effettivo dalla giornata odierna.Sul mercato valutario, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,228. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.945,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 47,75 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%.piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,43%, resta vicino alla parità Londra (+0,16%). Tentenna Parigi, che cede lo 0,47%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,53%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 24.179 punti.Tecnologia (+1,15%), viaggi e intrattenimento (+0,81%) e petrolio (+0,48%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti costruzioni (-2,08%), utility (-1,23%) e alimentare (-1,04%).di Milano, troviamo STMicroelectronics (+1,45%), Saipem (+1,17%), ENI (+1,12%) e BPER (+0,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Hera, che continua la seduta con -2,36%.Lettera su Pirelli, che registra un importante calo del 2,16%.Seduta negativa per Inwit, che mostra una perdita dell'1,74%.Sotto pressione Buzzi Unicem, che accusa un calo dell'1,56%.di Milano, Garofalo Health Care (+2,95%), Mutuionline (+2,55%), Banca MPS (+1,84%) e Autogrill (+1,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Carel Industries, che ottiene -5,80%.Affonda Falck Renewables, con un ribasso del 3,33%.Crolla ASTM, con una flessione del 2,61%.Vendite a piene mani su FILA, che soffre un decremento del 2,46%.