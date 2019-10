Giù l'azionario europeo con Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in attesa di novità sulla Brexit e sul fronte delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,102. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.489,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,02%) si attesta su 54,14 dollari per barile.Lieve peggioramento dello spread, che sale a +139 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%.sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,54%, deludente Londra, che cede lo 0,40% mentre Parigi registra un decremento dello 0,67%., troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 24.015 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,22%); sulla parità il FTSE Italia Star (+0,08%).In buona evidenza a Milano i comparti sanitario (+0,65%) e utility (+0,41%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti materie prime (-2,74%), bancario (-0,92%) e assicurativo (-0,88%).Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+2,31%), Amplifon (+1,31%), Terna (+1,19%) e Snam (+1,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -2,74%.Sessione nera per Fineco, che lascia sul tappeto una perdita del 2,16%.Soffre Saipem, che evidenzia una perdita del 2,03%.Preda dei venditori UBI Banca, con un decremento dell'1,75%.del FTSE MidCap, Tinexta (+1,45%), Falck Renewables (+1,23%), Acea (+1,14%) e Carel Industries (+1,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su De' Longhi, che ottiene -2,05%.Si concentrano le vendite su Banca MPS, che soffre un calo dell'1,69%.Vendite su FILA, che registra un ribasso dell'1,57%.Seduta negativa per Cementir Holding, che mostra una perdita dell'1,57%.Sul listino completo in luce GEDI, dopo l'offerta di Carlo De Benedetti giudicata da CIR "irricevibile".