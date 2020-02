Giù l'Asia. Tonfo di Seul per il virus cinese

(Teleborsa) - Avvio di settimana negativo per le principali Borse asiatiche dove la piazza di Seul segna il maggior crollo sotto il peso dell'effetto coronavirus: la Corea del Sud, infatti, risulta il Paese con il bilancio più pesante di contagio fuori dalla Cina. L'indice Kospi chiude così con un ribasso del 3,74%.



E' rimasta chiusa la borsa di Tokyo per festività.



Deboli i listini azionari cinesi, con Shanghai che lima lo 0,19% mentre Shenzhen recupera l'1,15%. Taiwan flette l'1,30%.



In rosso le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde l'1,59%, Singapore l'1,02% e Bangkok il 2,20%. Seguono Jakarta (-1,19%) e Kuala Lumpur (-2,54%).



Giù la borsa di Mumbay (-0,93%), mentre fa peggio Sydney (-2,28%).