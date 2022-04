Giù i mercati europei. Banche centrali in focus

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso le principali borse europee che seguono la scia negativa disegnata da Wall Street e dai mercati asiatici. Sul sentiment degli investitori pesano i timori di una prossima stretta sulla politica monetaria della Federal Reserve dopo le parole di Lael Brainard, membro del consiglio della banca centrale americana, che ha invitato a ridurre il bilancio a un ritmo rapido e il più presto possibile e ad aumentare i tassi perché l'inflazione "è troppo alta e ci sono rischi al rialzo".

Gli addetti ai lavori guardano oggi ai verbali dell'ultima riunione del FOMC, vero orientamento della giornata odierna insieme agli interventi del segretario al Tesoro Usa Yellen, oltre a De Guindos, Lane e Panetta, tutti e tre della BCE.

Sul mercato valutario, è debole l'Euro / Dollaro USA che risente della prospettiva di nuove sanzioni occidentali alla Russia e scambia sui valori della vigilia a 1,092. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.924,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,12%), raggiunge 103,1 dollari per barile.



Torna a salire lo spread, attestandosi a +167 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,32%.



Tra le principali Borse europee si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dell'1,40%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,57%; vendite su Parigi, che registra un ribasso dell'1,28%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell'1,56%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 26.818 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, fanno bene le utility, titoli difensivi, contro la volatilità e le incertezze dei mercati: tonica Snam che avanza dell'1,20%. Piccolo passo in avanti per Italgas, che mostra un progresso dello 0,53%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis, che prosegue le contrattazioni a -4,28%.



Pessima performance per Pirelli, che registra un ribasso del 4,06%.



Sessione nera per Prysmian, che lascia sul tappeto una perdita del 3,42%.



In perdita Moncler, che scende del 3,17%.



Unico performer tra le azioni del FTSE MidCap è Salcef Group, che ottiene un incremento dello 0,53%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sanlorenzo, che prosegue le contrattazioni a -4,14%.



Pesante El.En, che segna una discesa di ben -3,66 punti percentuali.



Seduta negativa per OVS, che scende del 3,49%.



Sensibili perdite per Webuild, in calo del 3,40%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Mercoledì 06/04/2022

02:45 Cina: PMI servizi Caixin (preced. 50,2 punti)

08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -0,2%; preced. 2,3%)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 31,5%; preced. 30,6%)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,3%; preced. 5,2%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,06 Mln barili; preced. -3,45 Mln barili).