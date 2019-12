Giù i Listini europei. Milano inclusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, attorno a metà seduta, n scia alle altre Borse di Eurolandia. Sul sentiment degli investitori pesano i timori sull'economia cinese con l'avvicinarsi della scadenza (il 15 dicembre) per l'su beni del Paese.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,107. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.463,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,9%) si attesta su 58,67 dollari per barile.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +157 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,29%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto. Trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia. Dimessa anche Parigi, con un calo frazionale dello 0,39%., con il FTSE MIB che lima lo 0,49%.In luce sul listino milanese il comparto tecnologia, con un +1,11% sul precedente.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-1,11%), beni per la casa (-0,97%) e servizi finanziari (-0,91%).STMicroelectronics, che mette a segno un +1,3%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Azimut, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.Spicca la prestazione negativa di Ferragamo, che scende dell'1,99%.Recordati scende dell'1,29%.Calo deciso per Amplifon, che segna un -1,15%.del FTSE MidCap, Sias (+3,01%), ASTM (+2,70%), Banca Ifis (+1,75%) e Banca MPS (+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Falck Renewables, che ottiene -2,74%.Sensibili perdite per CIR, in calo del 2,44%.Sotto pressione Brunello Cucinelli, con un forte ribasso dell'1,98%.Soffre Brembo, che evidenzia una perdita dell'1,93%.