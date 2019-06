Giù fiducia consumatori e imprese. Segnale d'incertezza che frena consumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi dall', a giugno 2019, c'è stata unadell'indice del clima dida 111,6; un dato commentato con molta preoccupazione da parte di consumatori ed imprese.sottolinea che "di consumatori è grave per la componente legata alle, la parte più impattante sui comportamenti d'acquisto". "Il comune deterioramento (Italia-UE, Ndr) - aggiunge - non può confortare visto che aumenta in generale la probabilità di rallentamento di tutto il sistema economico continentale".Pensiero simile, quello della, secondo cui "c'è, si conferma il progressivo deterioramento del clima di fiducia. Sul versante dei consumatori continua a prevalere il, che si manifesta con una". Discorso completamente diverso per le imprese che ", con un forte peggioramento nelle costruzioni ed un miglioramento nel commercio al dettaglio, e proprio in questo settore c'è un miglioramento riguardante la componente delle attese di ordini e vendite, influenzate dall'arrivo della stagione turistica". Secondo Confesercenti, "servirebbe una. Il calo della fiducia rischia di riflettersi negativamente sulla nostra economia".Dal canto suo,sostiene che "ladel paese sta avendodi fiducia degli italiani e delle imprese". Il presidente Carloche continua dicendo "con una fiducia così bassa, i, le famiglie tenderanno sempre ain attesa di tempi migliori". Un segnale negativo, oltre i continui scontri tra Lega e M5S, che minerebbero l'ottimismo dei consumatori e le aspettative sul futuro, per Rienzi è anche "la fiducia che, su cui i commercianti ripongono grandi speranze dopo l'ultimo, disastroso, periodo".