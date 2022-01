Gismondi 1754 stima vendite 2021 in crescita del 40%

(Teleborsa) - Gismondi 1754, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 con ulteriori "vendite speciali" in Svizzera, Inghilterra e St.Martin per un controvalore totale pari a 1,16 milioni di euro. La società evidenzia che buona parte di queste vendite sono state realizzate attraverso la piattaforma e-commerce di Gismondi 1754, raggiungibile attraverso il sito e dalla pagina Instagram del brand. Queste "special sales" andranno ad incrementare i risultati di fine anno della società, preannunciati in forte crescita, visto che alla fine di ottobre 2021 aveva già raggiunto il livello di fatturato conseguito nel 2020 (pari a 6,5 milioni di euro).

"Nonostante il Covid abbia impattato negativamente sulla maggior parte delle imprese, in particolare modo tra l'inizio e la fine del 2021, abbiamo concluso un anno straordinario che porterà ad una crescita che sarà molto vicina al +40% - ha commentato il CEO Massimo Gismondi - Le special sales rappresentano un valore distintivo della nostra offerta, non una voce estemporanea, tanto che ormai arrivano a incidere in doppia cifra sul nostro fatturato".

Nella seduta odierna si muove al rialzo Gismondi 1754, che si attesta a 3,24, con un aumento dell'1,89%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,3 e successiva a 3,42. Supporto a 3,18.

(Foto: erdna creative - Gismondi 1754)