Gismondi 1754 sigla accordo con Maris Collective

(Teleborsa) - Gismondi 1754, società genovese che produce gioielli di altissima gamma, ha siglato un accordo per presentare i suoi preziosi gioielli nei negozi Maris Collective.specializzati nel retail di abiti, accessori e gioielli d'alta gamma in molti dei migliori hotel e resort di lusso del mondo, dalla California, ai Caraibi, alla Costa Rica, alle Hawaii. Sette di questi negozi sono inseriti all'interno degli alberghi Four Seasons ed è nel negozio Maris Collective del "Four Seasons Resort Hualalai" (Hawaii) che Gismondi 1754, a fine dicembre, ha inaugurato il primo corner, presentando le collezioni Aura, Dedalo e Noi., nel breve-medio termine,presso "Four Seasons Resort Punta Mita" (Messico), "Four Seasons Resort Lanai" (USA), "Four Seasons Resort Costa Rica", a testimonianza del processo di espansione in corso nel Nord e centro America.