Gismondi 1754, ordini e vendite per 1 milione di euro alla fiera "The Couture"

(Teleborsa) - Gismondi 1754 - società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su AIM Italia - ha comunicato che in occasione della fiera "The Couture" di Las Vegas (conclusasi lo scorso 26 agosto) ha messo a segno ordini e vendite, sia in ambito wholesales, che special sales, per un valore totale dei gioielli pari a 1 milione di euro.



"Questi risultati confermano la grande attrattività dei nostri gioielli, apprezzati in maniera trasversale su ogni tipologia di target, grazie ad una varietà di collezioni che incontrano il gradimento di una sempre maggiore clientela - ha commentato il CEO Massimo Gismondi - The Couture ha impreziosito la nostra brand awareness internazionale, così come la nostra crescita economica in scia ai risultati del secondo trimestre, dove abbiamo registrato ricavi per 2,5 milioni di euro per un incremento del +55%. Siamo molto confidenti di poter proseguire con successo anche nel secondo semestre".



Gismondi 1754 specifica che, in occasione della fiera, ha registrato ordini wholesales per 250.000 euro, che corrispondono a differenti tipologie di gioielli, già messi in produzione e che verranno consegnati e fatturati nei prossimi trenta giorni. A queste vendite si aggiunge la "special sales" di un singolo anello per un valore di 750.000 euro conclusa con un cliente "privato" (già comunicata al mercato). Inoltre, la nota catena statunitense di grande distribuzione nel settore del lusso Neimann Marcus ha effettuato il terzo ordine di gioielli Gismondi 1754 da inizio anno.







