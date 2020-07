Gismondi 1754, fatturato primo semestre +6% nonostante impatto Covid-19

(Teleborsa) - La gioielleria genovese Gismondi 1754, nonostante la fase acuta della pandemia sperimentata nel secondo trimestre dell'anno, porta a casa una solida crescita delle vendite nel primo semestre 2020.



In termini di fatturato consolidato, il periodo aprile-giugno 2020 ha evidenziato ricavi in calo a 1.616.447 euro rispetto ai 1.755.467 euro dello stesso periodo del 2019. Tale riduzione è considerata fisiologica rispetto alla particolare fase storica ed è dovuta alla pandemia, che ha portato alla chiusura forzata dei negozi diretti e non e ad un forte calo del mercato americano.



Tuttavia, assumendo la performance dei primi 6 mesi, che includono un primo trimestre dell'anno ampiamente positivo, i ricavi consolidati mostrano una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2019 a 2.347.357 euro rispetto ai 2.220.736 euro del primo semestre del 2019.





© RIPRODUZIONE RISERVATA