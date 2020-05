Gismondi 1754, fatturato in forte crescita nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Risultati in crescita per Gismondi 1754 nel 1° trimestre 2020, impattato solo parzialmente dall'emergenza sanitaria e dal lockdown. I risultati dell'azienda che produce gioielli mostrano una crescita del fatturato consolidato del 57% a quasi 731 mila euro, con un'importante incidenza delle Special Sales, ovvero la personalizzazione delle collezioni distribuite, sia nel mercato wholesale che retail, a conferma della vocazione "tailor made" della società.



Analizzando i ricavi per aree geografiche, cresce percentualmente l'incidenza sul fatturato del mercato USA (pari al 57% dei ricavi), seguito dal mercato Europeo, che rappresenta il 31% delle vendite tra Italia, Svizzera e Repubblica Ceca. La Russia incide per il 2%, mentre il resto dei Paesi valgono complessivamente il 10% del fatturato consolidato nel primo trimestre.







(Foto: erdna creative - Gismondi 1754) © RIPRODUZIONE RISERVATA