Gismondi 1754 debutta in forte rialzo all'AIM Italia

(Teleborsa) - Buon debutto per Gismondi 1754 all'AIM Italia, il mercato della Borsa di Milano dedicato alle PMI. La storica gioielleria genovese ha chiuso un collocamento di grande successo, con richieste che hanno superato di due volte l'offerta ad un prezzo di 3,2 euro.



Il titolo è partito in deciso rialzo oggi in Borsa a 3,28 euro, con un guadagno del 2,5% circa rispetto al valore di collocamento. Collocati sul mercato anche i Warrant 2019-2022.



L'IPO si è realizzata mediante collocamento di 1.564.800 azioni rivenienti da aumento di capitale. La capitalizzazione totale è di oltre 13 milioni di euro ed il flottante pari al 38,5%. © RIPRODUZIONE RISERVATA