Gismondi 1754, crescita a doppia cifra nel 2021

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2021, Gismondi 1754 ha registrato un valore della produzione pari a euro 9,96 milioni, in crescita del 47% rispetto a euro 6,79 milioni al 31 12 2020. Il risultato - spiega la società - è trainato dalla crescita del canale Wholesale, sia a livello Europeo (+1.957.203 euro rispetto al 2020), che negli Stati Uniti (+1.002.769 euro rispetto al 2020), ma anche dalle special sales, il su misura del brand, che chiudono il 2021 in crescita del +16%, con vendite pari a euro 3.952.188. Unico canale in leggera flessione è quello

Wholesale nel Medio Oriente, in attesa che ripartano a pieno regime i nuovi ordini".



L'EBITDA consolidato al 31 dicembre 2021 è cresciuto a euro 956.976 euro, registrando un +39% rispetto a 689.146 euro del risultato al 31 12 2020.



L'Utile netto consolidato è positivo per 351.280 euro, rispetto ai 223.252 euro del 2020.



La Posizione Finanziaria Netta, liquidità, pari ad euro 290.408 registra un decremento rispetto al 31 Dicembre 2020 quando era pari a euro 72.651.