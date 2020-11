Gismondi 1754, contratto per concessione esclusiva in tutti gli Emirati Arabi

(Teleborsa) - Gismondi 1754 ha siglato un contratto di concessione in esclusiva dei propri gioielli con un partner locale, con la clausola del "first refusal right" (diritto di primo rifiuto), per tutto il territorio degli Emirati Arabi.

Il contratto impegna il nuovo partner, che ha contatti con le principali famiglie Emiratine, a raggiungere un valore target minimo complessivo di acquisto di prodotti Gismondi 1754 pari a 2,3 milioni di euro nell'arco di 4 anni, così ripartiti: 250 mila Euro per il 2020/2021; 450 mila nel 2022; 700 mila Euro nel 2023 e 900 mila Euro nel 2024. Il mancato raggiungimento dei target di acquisto sopra indicati darà il diritto a Gismondi 1754 a una risoluzione immediata del contratto.

La clausola del "diritto di primo rifiuto" inserita nell'accordo sancisce i diritti e gli obblighi assunti dalle parti e tutela Gismondi 1754 per dar seguito ad eventuali altre opportunità di avviare concessioni con soggetti terzi nella stessa area, qualora si presentassero, offrendo in prima battuta all'attuale concessionario l'opportunità di acquistare una nuova concessione alle medesime condizioni.

