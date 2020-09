Gismondi 1754, anticipa piano di sviluppo in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Gismondi 1754, storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, anticipa quest'anno parte del suo piano di sviluppo e punta deciso al mercato italiano strutturandosi con una propria forza vendita dedicata al canale wholesale.che, suddivisi per aree geografiche, inizieranno l'espansione in tutta Italia aprendo concessioni per la vendita dei propri gioielli con gioiellerie multi marca., ha dichiarato: "e, pur nell'instabilità economica che il mondo sta vivendo,. Essere nelle giuste location, così come presso concessionari allineati con la nostra filosofia, è fondamentale: ecco che definire di fatto una forza vendita dedicata alle wholesales per l'Italia significa avvicinarci ancor di più ai clienti italiani. In questo momento di incertezza, per Gismondi 1754 dotarsi di una struttura professionale e commerciale di livello in grado di incrementare il giro d'affari, è ritenuto la chiave per il successo".