Giovanni Sanga confermato presidente di SACBO

(Teleborsa) - Giovanni Sanga è stato confermato alla presidenza di SACBO nel corso della prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione nominato nell'assemblea del 14 maggio scorso per il triennio 2020-2022.



Nel ruolo di vicepresidenti sono stati nominati Andrea Moltrasio, in rappresentanza degli azionisti bergamaschi, e Yvonne Messi, in rappresentanza del socio SEA.



Il nuovo consiglio di amministrazione è formato da: Giovanni Sanga, Gianpietro Benigni, Fabio Bombardieri, Gianpietro Borghini, Roberto Callieri, Giovanni Paolo Malvestiti, Yvonne Messi, Andrea Moltrasio, Laura Pascotto e Gianni Scarfone.

