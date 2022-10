Giovani e lavoro, riparte la formazione di McArthurGlen

Abbattere le barriere all’ingresso del mondo del lavoro offrendo gratuitamente formazione e competenze è l’obiettivo che fondazione Generation Italy e il gruppo McArthurGlen si sono prefissati nell’ambito del programma Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo nel 2022. Punto d’incontro tra domanda e offerta di lavoro sono i cinque Designer Outlet italiani del gruppo McArthurGlen – Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle – che sino ad oggi hanno permesso a 74 studenti che hanno aderito al programma di sostenere il primo colloquio di lavoro con i brand partner. L’81% degli iscritti ai corsi ha ottenuto un posto di lavoro.

La prossima ed ultima edizione del corso "Eccellenza nel punto vendita" è in partenza il prossimo 17 ottobre: per i giovani che desiderano lavorare nel mondo del retail e in particolare nel Gruppo McArthurGlen c’è tempo fino a lunedì 10 ottobre per iscriversi. Si tratta di un percorso di formazione gratuita a distanza della durata di tre settimane in cui, attraverso role play, case studies, simulazioni ed esercitazioni pratiche, gli iscritti al programma saranno accompagnati nello studio e nella pratica di tutte le best pratice del mondo retail.

Al termine del percorso formativo è prevista per i partecipanti che avranno selezionato la sede di Roma la possibilità di accedere ad un colloquio presso uno dei negozi di Castel Romano Designer Outlet. Il corso è rivolto principalmente a giovani in cerca di occupazione tra i 18 e i 29 anni. La frequenza del corso è obbligatoria. Per iscriversi è necessario superare un breve test online ed un colloquio motivazionale.

Informazioni sul sito mcarthurglen.it/castelromano e su italy.generation.org