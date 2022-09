Giovani e Lavoro: da Intesa Sanpaolo corsi di formazione gratuita per 300 under 30

(Teleborsa) - Sono 300 i posti a disposizione pervolti a formare giovani senza occupazione e accompagnarli nel mondo del lavoro. Il programma di Intesa Sanpaolo in collaborazione consi rivolge a persone di un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, in cerca di. Dall'avvio nel 2019 oltre 2600 ragazzi e ragazze hanno preso a Giovani e Lavoro con il coinvolgimento di 2200 imprese che hanno potuto così organizzare colloqui con i giovani formati (senza costi) nelle attività scelte.Il programma è finalizzato a far incontrare offerta e domanda di lavoro nei settori più richiesti ovvero(Java e Salesforce),(CNC), Vendite, Alberghiero e Ristorazione: ai giovani è offerta la formazione gratuita finalizzata allo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali (); alle aziende garantisce un bacino di persone formate per soddisfare le loro richieste. I corsi sono completamente gratuiti, nessuna competenza pregressa è richiesta né titoli di studio ma solo il superamento di un test online e un colloquio motivazionale.Il tasso diper le classi di formazione terminate nel 2021 è superiore all'80% (dati al 31/12/2021). Tutti idel progetto, dall'individuazione dei candidati all'erogazione dei corsi di formazione, sono interamente coperti da Intesa Sanpaolo, quindi la fruizione è totalmente gratuita sia per i giovani partecipanti sia per le imprese interessate alle possibili assunzioni.Giovani e Lavoro è un progetto di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Generation Italy, iniziativa globale Non Profit creata da McKinsey & Company nel 2015 con l'obiettivo di contribuire a ridurre il fenomeno della