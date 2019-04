Giovani Confindustria su Rapporto Ocse: dal Governo misure insufficienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il rapporto dell'sull'Italiadell'economia e che le misure decise dal Governo sono. Lo afferma il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria,secondo il quale "anche l'Ocse certifica quello che Confindustria sostiene da tempo. Il rallentamento dell'economia italiana e internazionale è sotto gli occhi di tutti e le riforme messe finora in campo dal- "I dati - prosegue Rossi - preoccupano perchè mettono in luce un paese sempre più diviso, tra Nord e Sud, tra ricchi e poveri, giovani e anziani e occupazione maschile e femminile. E' il quadro di un paese spaccato, sotto il punto di vista delle infrastrutture materiali e immateriali.- "Quota 100 in particolare è una misura non sostenibile per il nostro già elevato debito pubblico, che toglie risorse dalle riforme più urgenti come il taglio del cuneo fiscale. Inoltre non ci sarà affatto quel turnover tra lavoratori in uscita e giovani assunzioni.E' ancoraper la crescita nei prossimi provvedimenti: Def, Sblocca-cantieri e dl Crescita,, conclude.