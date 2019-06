© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per i giovani. Sono questi alcuni dei temi toccati da, presidente dei, nel suo intervento al meeting di Rapallo.Il primo passo per Rossi è far sì che imprese e investitori "possano ricominciare a credere nel nostro Paese", anche perché ". Ci servono confronti, non balconi", ha dichiarato rivolgendosi al governo."La: quando il mondo si fa complesso ci vuole una politica che lo sappia interpretare, non minimizzare", ha ricordato il leader degli under 40 di Confindustria, precisando che "non è un'accusa, ma un monito" a chi governa.Per i giovani imprenditori i temi da affrontare subito sono quattro: "".A ciò si aggiunge quello che dovrebbe essere un "chiodo fisso" per l'Italia: "perché, in caso di apertura della procedura di infrazione potrebbe finire in panchina."."La raccomandazione recapitata all'Italia, ha ricordato Rossi che chiede collaborazione con l'Europa, non isolamento. "In attesa del miracolo dell'autocorrezione - come dichiarato dal premier Giuseppe Conte - temiamo invece l'autoscontro se non prendiamo la situazione sul serio. Non sappiamo se la procedura sarà approvata - ha aggiunto - ma ci è chiaro che già da oggi è una fumata nera per gli investitori"."Se c'è una cosa che unisce gli italiani, oltre alla bandiera, purtroppo è il debito pubblico", prosegue Rossi che ricorda come "".. Ormai i nostri conti pubblici sono ufficialmente sotto la vigilanza europea e insieme con la flessibilità economica è finita anche la nostra pazienza".A preoccupare gli industriali under 40 sono anche. "Se scattano - ha ricordato Rossi - aumentano Iva e accise. Per non farle scattare i 23 miliardi vanno trovati in altro modo. Ma questo non deve intervenire sul deficit".- ha aggiunto in merito ai provvedimenti del governo - Riparliamone quando si potranno fare senza sfondare i conti pubblici. Intanto abbassiamo subito il cuneo fiscale perché mette più soldi in tasca ai lavoratori e fa ripartire lo sviluppo"."Alcuni penseranno che sia tutta colpa del reddito di cittadinanza, altri che la colpa sia di Quota 100 e altri ancora che sia tutta colpadello spread.", chiede il leader dei giovani industriali che ricorda come il debito "in passato non lo ha abbassato né la destra né la sinistra ma semmai gli imprenditori con le quote di surplus commerciale""Noi crediamo nell'Italia che collega con le grandi opere, non che divide con le grandi chiacchiere", ha poi dichiarato in merito alla necessità di ". Vogliamo le grandi opere, le infrastrutture strategiche, il 5G, le vie della globalizzazione. Non possiamo discutere in continuazione se la Tav la vogliamo o no, se vogliamo stare nella Nato, se la Tap fa male agli ulivo o fa bene all'Italia".In merito alla, ricordando che le imprese "non si devono difendere da queste operazioni, ma dalla concorrenza sleale e dalla guerra commerciale".Rossi ha poi ironizzato su alcune misure del governo, definendo per esempio il. Eppure se c'è un obiettivo su cui tutti concordano è proprio la crescita", ha aggiunto, spiegando di "non aver trovato nel testo lo slancio che avrebbe dovuto avere. E se non c'è nel testo figuriamoci nei fatti".