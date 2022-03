Giornata positiva per Piazza Affari e le altre borse europee

(Teleborsa) - Dopo un'apertura incerta, migliora la performance delle borse europee, che chiudono con buoni rialzi la seduta odierna. La giornata è priva di grandi spunti e volumi, con la mancanza di passi avanti sul fronte ucraino, le discussioni sull'aggressiva politica di rialzo dei tassi USA (Goldman Sachs prevede aumenti di 50 punti base sia nella riunione di maggio che in quella di giugno) e i timori per il calo delle forniture da Mosca che sta facendo restare su livelli molto elevati i prezzi del petrolio. Si muove intanto in buon rialzo il listino statunitense, dove l'S&P-500 segna un incremento dello 0,87%.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 1.921,2 dollari l'oncia, in calo dello 0,76%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,24%), che ha toccato 109,6 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%.

Tra i listini europei buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,02%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,46%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell'1,17%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,98%, a 24.534 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che termina la giornata in aumento dello 0,97% rispetto alla chiusura di ieri.



In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,77%); come pure, sale il FTSE Italia Star (+0,82%).



Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,85 miliardi di euro, in calo di 387,4 milioni di euro, rispetto ai 2,23 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,52 miliardi di azioni, rispetto ai 0,71 miliardi precedenti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Atlantia, con un progresso del 3,17%.



Incandescente Poste Italiane, che vanta un incisivo incremento del 2,62%.



In primo piano Banca Mediolanum, che mostra un forte aumento del 2,58%.



Decolla Ferrari, con un importante progresso del 2,55%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Saipem, che ha terminato le contrattazioni a -1,55%.



In rosso Interpump, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, El.En (+4,94%), Carel Industries (+4,27%), Datalogic (+4,27%) e Maire Tecnimont (+3,97%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Brunello Cucinelli, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%.



Scende Seco, con un ribasso del 2,83%.



Crolla GVS, con una flessione del 2,41%.



Spicca la prestazione negativa di Mutuionline, che scende dell'1,89%.