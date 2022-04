Giornata positiva per Piazza Affari e gli altri mercati europei

(Teleborsa) - In territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Bilancio decisamente positivo a Wall Street, con l'S&P-500 che vanta un progresso dello 0,95%. I mercati continuano comunque a mostrare una certa volatilità, con gli investitori sempre preoccupati per l'escalation della tensione tra l'Occidente e Mosca sull'invasione dell'Ucraina. I timori maggiori restano quelli sul fronte energetico, acuiti dal fatto che la Russia ha sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria. Intanto, Fitch Ratings ha affermato che le prospettive economiche dell'Italia per il 2022 "sono peggiorate in modo significativo", principalmente a causa delle ricadute dell'invasione russa dell'Ucraina.



L'Euro / Dollaro USA è in calo (-0,85%) e si attesta su 1,055. Perde terreno l'oro, che scambia a 1.883,1 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,90% e continua a trattare a 100,8 dollari per barile.



Balza in alto lo spread, posizionandosi a +177 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,58%.



Tra le principali Borse europee sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,27%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,53%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,48%.



Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,63%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso, mentre, al contrario, perde terreno il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 25.917 punti, ritracciando dello 0,97%.



Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,18%); negativo il FTSE Italia Star (-0,85%).



Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,16 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,07 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Saipem, con un importante progresso del 4,42%.



In evidenza Nexi, che mostra un forte incremento del 4,38%.



Svetta Moncler che segna un importante progresso del 3,65%.



Vola Mediobanca, con una marcata risalita del 3,04%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amplifon, che ha terminato le contrattazioni a -2,43%.



Pesante Iveco Group, che segna una discesa di ben -2,02 punti percentuali.



Seduta negativa per Leonardo, che mostra una perdita dell'1,72%.



Sotto pressione Hera, che accusa un calo dell'1,08%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, OVS (+4,25%), Safilo (+2,66%), Bff Bank (+2,32%) e Ariston Holding (+1,99%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su El.En, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%.



Seduta negativa per Buzzi Unicem, che scende del 3,19%.



Scivola Banca MPS, con un netto svantaggio del 2,78%.



Sensibili perdite per doValue, in calo del 2,61%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Mercoledì 27/04/2022

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92 punti; preced. 90 punti)

14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)

16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,6%; preced. -4%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2 Mln barili; preced. -8,02 Mln barili)



Giovedì 28/04/2022

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%).