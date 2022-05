Giornata positiva per Piazza Affari, bene auto e retail

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. A livello settoriale, su Piazza Affari spiccano il retail e l'automotive, con Stellantis che ha annunciato che il proprio marchio Free2move ha firmato un accordo per l'acquisizione della società di car sharing Share Now.

Tra le società che hanno diffuso i conti dei primi tre mesi dell'anno, sono positive BNP Paribas (l'utile sale del 19% nel primo trimestre del 2022 grazie al balzo della divisione Global Markets) e BP (che ha aumentato il buyback nonostante la maxi-perdita registrata a causa dell'uscita dalla Russia). Scende, invece, Uniper, che ha registrato una maxi perdita e un consistente aumento del debito nel primo trimestre 2022.

Continuano intanto le sfide per i mercati, in particolare la guerra in Ucraina, il lockdown in Cina e l'inflazione. "Questa triplice sfida presenta ovviamente dei forti rischi per l'economia e alcune aree potrebbero registrare qualche trimestre di crescita negativa (com'è successo negli Stati Uniti nel primo trimestre), ma non ci aspettiamo una recessione per l'economia globale o per gli USA - ha commentato Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy - Anzi, una recessione è improbabile anche per l'eurozona, nonostante la vicinanza al conflitto".



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,48%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 104,1 dollari per barile, con un calo dell'1,04%.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,88%.



Tra le principali Borse europee seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,58%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,34%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,84%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,14%, a 24.129 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 26.375 punti.



Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,18%); sulla stessa tendenza, senza direzione il FTSE Italia Star (-0,09%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Tenaris, che vanta un incisivo incremento del 3,27%.



In primo piano STMicroelectronics, che mostra un forte aumento del 2,39%.



Decolla Stellantis, con un importante progresso del 2,37%.



In evidenza Mediobanca, che mostra un forte incremento del 2,34%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Recordati, che prosegue le contrattazioni a -1,28%.



Tentenna Interpump, con un modesto ribasso dello 0,75%.



Giornata fiacca per DiaSorin, che segna un calo dello 0,69%.



Piccola perdita per Amplifon, che scambia con un -0,51%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Safilo (+3,48%), Maire Tecnimont (+3,22%), Autogrill (+3,11%) e Mfe A (+2,71%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -3,76%.



Crolla Carel Industries, con una flessione del 2,53%.



Ariston Holding scende dell'1,89%.



Calo deciso per Reply, che segna un -1,7%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Martedì 03/05/2022

09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5%)

11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,7%; preced. 6,8%)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 5%; preced. 1,1%)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 36,3%; preced. 31,4%)

16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. -0,5%).