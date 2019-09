© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, preoccupate dal possibile impeachment di Trump.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,099. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.531,6 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,49 dollari per barile.Lieve calo dello spread, che scende a +141 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,80%.vendite su Francoforte, che registra un ribasso dell'1,13%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dell'1,03%, vendite a piene mani su Parigi, che soffre un decremento dell'1,50%.; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 23.463 punti, in netto calo dell'1,60%. Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-1,44%), come il FTSE Italia Star (-1,6%).In discesa a Piazza Affari tutti i comparti.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-2,82%), viaggi e intrattenimento (-2,26%) e bancario (-2,16%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su CNH Industrial, che ottiene -3,69%.Pessima performance per Amplifon, che registra un ribasso del 3,65%.Sotto pressione Saipem, che accusa un calo del 2,98%.Scivola Unicredit, con un netto svantaggio del 2,97%.Tra i, Carel Industries (+3,05%) e Ivs Group (+1,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -3,91%.Sessione nera per doValue, che lascia sul tappeto una perdita del 3,50%.In caduta libera Tamburi, che affonda del 3,41%.Pesante Autogrill, che segna una discesa di ben -3 punti percentuali.