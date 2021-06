(Teleborsa) - In occasione della celebrazione il 5 giugno della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Save The Children ha lanciato un'azione sui canali social che da un lato metta in evidenza come i cambiamenti climatici rappresentano sempre più una minaccia per la salute, lo sviluppo e la protezione dei bambini, e dall'altro richiami l'attenzione di tutti sull'importanza di compiere scelte, piccole o grandi che siano, per salvare il pianeta e il futuro dei nostri figli.

L'invito è quello di pubblicare un post o una story, taggando l'organizzazione e lanciando gli hashtag della campagna: #messoinagenda #savethefuture. Il tema della Giornata di quest'anno sarà il "Ripristino degli Ecosistemi", con l'obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta, per passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione. La Giornata del 5 giugno lancerà ufficialmente il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell'Ecosistema, introdotto con la missione globale di far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare.

Nel lanciare l'iniziativa Save The Children ha ricordato che sono 710 i milioni di minori che vivono nei 45 Paesi a più alto rischio di subire l'impatto della crisi climatica dove rischiano di soffrire la carenza di cibo, malattie e altre minacce per la salute, come la scarsità o l'innalzamento del livello dell'acqua o una combinazione di questi fattori. Il 70% dei paesi ad alto rischio di impatto climatico si trova in Africa.

(Foto: © malp/123RF)