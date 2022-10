Giornata in scivolata per le Borse del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, che accentuano i ribassi nell'ultima fase di seduta, in scia al profondo rosso di Wall Street. Dopo i forti dati sul mercato del lavoro lavoro statunitense, sono cresciute le aspettative di una Federal Reserve aggressiva nella lotta all'inflazione.Sul fronte macroeconomico, lasi è contratta ad agosto. Nello stesso mese sono diminuite le, sia per i beni alimentari che per i non alimentari.Spicca ladi STM, in scia alla debolezza dei titoli tecnologici e dopo i risultati deludenti di Samsung Electronics e Advanced Micro Devices., mentre Moody's ha affermato di aspettarsi che "idopo anni di miglioramenti nella performance degli asset", aggiungendo che gli istituti di Germania, Austria e Italia potrebbero essere i più colpiti a causa dell'esposizione dei paesi alla crisi energetica.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 0,9782. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,36%. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,62%.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +250 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento delpari al 4,69%.pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso dell'1,59%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e soffre Parigi, che evidenzia una perdita dell'1,17%.Giornata "no" per la, in flessione dell'1,13% sul FTSE MIB, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 22.991 punti. Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,37%); sulla stessa tendenza, depresso il FTSE Italia Star (-1,52%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,65 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,77 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Leonardo, che mostra un rialzo del 3,11%.Buona performance per Tenaris, che cresce dell'1,32%.Sostenuta Campari, con un discreto guadagno dell'1,16%.Piccoli passi in avanti per ENI, che segna un incremento marginale dello 0,94%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics, che ha archiviato la seduta a -5,26%.Sessione nera per Inwit, che lascia sul tappeto una perdita del 3,04%.Preda dei venditori Nexi, con un decremento del 2,52%.In perdita Moncler, che scende del 2,50%.di Milano, Caltagirone SpA (+3,33%), Maire Tecnimont (+3,08%), Sanlorenzo (+1,56%) e Antares Vision (+1,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Sesa, che ha chiuso a -4,07%.Pesante Ascopiave, che segna una discesa di ben -3,85 punti percentuali.Seduta negativa per Reply, che scende del 3,61%.Sensibili perdite per Carel Industries, in calo del 3,43%.