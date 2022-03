Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

(Teleborsa) - Tutte in calo le principali Borse europee, dopo il rally della vigilia sostenuto dalle speranze per un cessate il fuoco. Sul sentiment degli investitori tornano oggi le preoccupazioni sul conflitto Russia-Ucraina. Intanto segnali di debolezza giungono anche dai derivati statunitensi che lasciano presagire una partenza prudente per la borsa di Wall Street, più tardi.



Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,114. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.922,2 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,56%.



Invariato lo spread, che si posiziona a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,18%.



Tra le principali Borse europee in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,42%, piatta Londra, che tiene la parità; spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dello 0,90%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 25.216 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 27.528 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Telecom Italia (+3,51%).



Acquisti a piene mani su Generali Assicurazioni, che vanta un incremento del 2,43%.



Sostenuta ENI, con un discreto guadagno dell'1,56%.



Buoni spunti su Inwit, che mostra un ampio vantaggio dell'1,25%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -3,28%.



In perdita Interpump, che scende del 2,80%.



Pesante Saipem, che segna una discesa di ben -2,44 punti percentuali.



Seduta negativa per Iveco Group, che scende del 2,36%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Rai Way (+4,59%), Fincantieri (+2,52%), ERG (+1,91%) e B.F (+1,70%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su El.En, che prosegue le contrattazioni a -3,35%.



Sensibili perdite per De' Longhi, in calo del 3,23%.



In apnea doValue, che arretra del 2,61%.



Banca MPS scende del 2,50%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Mercoledì 30/03/2022

00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,3%; preced. 1,1%)

09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 8%; preced. 7,6%)

09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,8%)

10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -2%)

11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso 9 punti; preced. 14,1 punti).